منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تونس في كأس أمم أفريقيا

اختتم منتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب تونس، المقرر لها، الرابعة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وسبق مران اليوم، اجتماع الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، مع الجهاز الفني واللاعبين، لدعمهم قبل المباراة المهمة في مشوار المنتخب بالبطولة.

المدير الفني للمنتخب

كما أكد المدير الفني لـ منتخب الناشئين، ثقته في تحقيق لاعبيه نتيجة إيجابية، وتعويض فقدان نقطتين في افتتاح المشوار.

افتتاح البطولة

يذكر أن منتخبنا الوطني، تحت 17 عاماً، افتتح مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع نظيره الإثيوبي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، والتي شهدت أيضًا تعادل منتخبي المغرب وتونس بهدف لكل منهما.