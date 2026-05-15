ميناء دمياط يستقبل السفينة ULTRAMED في أول عملية ترانزيت مباشر لليوريا الصب

استقبل ميناء دمياط السفينة ULTRAMED القادمة إلى الميناء رافعة علم بربادوس، والتى ستقوم في عملية تعد الأولى من نوعها بميناء دمياط، بتفريغ شحنة يوريا صب بنظام الترانزيت المباشر تمهيدًا لإعادة تصدير الشحنة إلى دولة الهند عبر التحميل على سفينة أخرى لاحقًا.

يأتي ذلك استمرارا لسلسلة النجاحات التى حققتها هيئة ميناء دمياط مؤخرا ، وتأكيدا على ثقة التوكيلات الملاحية فى سرعة وكفاءة عمليات التشغيل.

ومن المقرر أن تقوم السفينة بتفريغ الشحنة الواردة والتى تقدر بحوالي 18139 طنًا من اليوريا الصب طبقا للمعايير ذات الصلة .

وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة لكونها تمثل نقلة نوعية في أنشطة التداول داخل هيئة ميناء دمياط، حيث تعكس قدرة الميناء على تنفيذ عمليات لوجستية متكاملة للبضائع العابرة “الترانزيت المباشر”، بما يشمل استقبال الشحنة وتفريغها وإعادة شحنها إلى وجهتها النهائية بكفاءة تشغيلية عالية ووفقًا لأحدث النظم المتبعة في الموانئ العالمية.

كما تؤكد هذه العملية نجاح الميناء في استقطاب أنماط تشغيل جديدة تدعم حركة التجارة الدولية، وتعزز من تنافسيته كمركز لوجستي إقليمي قادر على تقديم خدمات متطورة للتداول وإعادة التصدير، مدعومًا بما يمتلكه من بنية تحتية حديثة وأرصفة متخصصة وقدرات تشغيلية متميزة.