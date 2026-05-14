افتتاح معرض " أوكازيون دمياط " بأرض المعارض بمحافظة القاهرة



افتتح الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، و الأستاذ باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض " أوكازيون دمياط للأثاث " الذى أقامته الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة فى الفترة من ١٤ حتى ٢٤ مايو الجارى .

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط،و أيضاً عدد من نواب البرلمان بغرفتيه ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط

معرض دمياط

هذا وقد تفقد " محافظ دمياط " أروقة المعرض الذى شارك خلاله نحو ١٠٠ عارض من صناع الأثاث بالمحافظة وعملاء جهاز تنمية المشروعات ، وتضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيك والمودرن، بأسعار مخفضة.

اسعار مدعمه

وحرص " المحافظ " على التواصل مع العارضين، واطمأن على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم...

وأشاد " الدكتور حسام الدين فوزى " بجهود الغرفة التجارية و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي، والترويج لهذا الصناعى المهم الذى تشتهر به المحافظة بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المحلية و فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالأسواق المحلية وفتح مجالات للتصدير بالأسواق العالمية.

وثمن " المحافظ " ما حققته سلسلة معارض أوكازيون دمياط للأثاث التى تم تنفيذها بعدد من المحافظات لدعم تلك الاستراتيجية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لهذه المبادرات المهمة.