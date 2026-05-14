تكريم تعليم دمياط في احتفالية رئاسية كبرى



تقدم ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء المحافظة المبدعين من أعضاء أكاديمية "سيسكو دمياط"، وذلك عقب التكريم الرفيع الذي نالته المحافظة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وبهذه المناسبة، ثمن ياسر عماره الدور الرائد والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والذي يضع بناء الإنسان الدمياطي وتسليحه بالتكنولوجيا الحديثة على رأس أولويات العمل التنفيذي، مما جعل دمياط نموذجاً يحتذى به بين المحافظات المصرية.

وقد جاء هذا التكريم ضمن فعاليات احتفالية ضخمة أقيمت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبإشراف مباشر من صندوق دعم التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم اختيار محافظة دمياط ضمن أفضل 10 محافظات على مستوى الجمهورية تقديراً لجهودها المتميزة في مبادرة "شتاء رقمي".

وأعرب " وكيل الوزارة" عن فخره العميق بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تكاتف الجهود، موجهاً شكر خاص لـ الأستاذ عادل محمد شميس، مدير مركز التطوير التكنولوجي، و الأستاذة إيمان إسماعيل، مدير أكاديمية سيسكو دمياط، وفريق العمل المشرف على التدريب، الذين بذلوا قصارى جهدهم لصناعة هذا الجيل الرقمي.

تضمنت قائمة الطلاب المكرمين 50 طالب وطالبة من النماذج المشرفة من مختلف الإدارات التعليمية رفعوا اسم دمياط عالياً.

فرحة محمد محمد شحاتة (فارسكور الرسمية اللغات)، نور صلاح الشربينى خريزة (فارسكور الرسمية اللغات)، ملك سعيد محمد قويطة (فارسكور الرسمية اللغات)، أحمد كريم حمدي أبو طبل (الشهيد رامي السيد زيدان)، خالد حسام عبد الرحيم علي (الشهيد رامي السيد زيدان)، مؤمن أحمد فيصل سلامة نوفل (الشهيد رامي السيد زيدان)، شادى وليد السعيد أبوغنيمة (الشهيد رامي السيد زيدان)، عبدالرحمن محمد أحمد سمير (الشهيد رامي السيد زيدان)، ايه هانى عبد الحميد حمودة (كفر الغاب الإعدادية)، ملك محمد عبد الحى ابراهيم (كفر الغاب الإعدادية)، جنا عاطف صبرى محمد (كفر الغاب الإعدادية)، هنا حسنى ندا يوسف العبد (كفر سعد البلد ع)، ملك محمد سلامه العيوطي (اللوزي الثانوية)، سلمى محمد رمضان الأطروش (اللوزي الثانوية)، خالد عادل عياد (مدرسة وي للتكنولوجيا)، سحر محمود عبد الدايم بدر (مدرسة وي للتكنولوجيا)، مالك ممدوح نايل محمد (مدرسة وي للتكنولوجيا)، منه محمد بشير ابراهيم (مدرسة وي للتكنولوجيا)، زياد طه متولى الجزار (السيدة عائشة)، ياسين اسلام محمد رشدي أبو عمر (السيدة عائشة)، اياد طه المتولى الجزار (السيدة عائشة)، اياد محمد على مطاوع (السيدة عائشة)، ريم رامي عبد الله إبراهيم أبو علي (السيدة عائشة)، حلا ابراهيم جمعه عيد (السيدة عائشة)، سدرا مصطفى السيد المرسي (السيدة عائشة)، عمر جمال محمد الموجى (السيدة عائشة)، ميرنا ابراهيم كمال الدين محمود (السيدة عائشة)، ياسين هاني عبد العزيز البيومي (طيبة الرسمية المتميزة)، عمرو خالد احمد محمد (طيبة الرسمية المتميزة)، احمد ابراهيم النحاس (طيبة الرسمية المتميزة)، انس السيد بهجت السيد (طيبة الرسمية المتميزة)، إياد أحمد محمد كمال (طيبة الرسمية المتميزة)، زياد سامح موسي محمد (طيبة الرسمية المتميزة)، عمر أحمد الشويحى (طيبة الرسمية المتميزة)، محمد محمود محمد محمود (طيبة الرسمية المتميزة)، معاذ محمد يحيى صالح (طيبة الرسمية المتميزة)، حسن محمد حسن العساس (نور المعارف الثانوية)، رفيف السعيد محمود كريم (مدرسة المستقبل ع)، فارس محمد فوزى سليم (الرحامنة الثانوية)، عبدالله الشاورى بدر الحادق (ماهر رخا الثانوية)، محمد احمد ابراهيم البستانى (الروضة الإعدادية الثانوية)، مازن محمد احمد موسى (كفر البطيخ الثانوية)، عبد الرحمن زكريا محمود مطر (كفر البطيخ الثانوية)، حنين وائل محمود سليمان المهدي (كفر البطيخ الثانوية)، عمرو علي حسن عبد اللطيف خضير (الزرقا الإعدادية المشتركة)، هدى هانى ربيع عبدالمولى (الامام ناصف الثانوية)، عائشة معاطى مجدى الأديب (د/زكي نجيب محمود الثانوية)، ندى أحمد محمد النجار (د/زكي نجيب محمود الثانوية)، زينب محمد عارف غنيم (د/زكي نجيب محمود الثانوية)، إياد محمد محمود شتا (دقهلة الإعدادية المشتركة).



كما وجه "وكيل الوزارة" تحية تقدير خاصة لكتيبة التدريب والإشراف التي ضمت:

مرفت محمد رمزي عثمان، وفاء احمد محمود حسين، إيمان خالد عبد الحميد الطويل، نادية عرفات محمد أبو كامل، سلوى حلمى عبدالرحمن عنبر، سوسو رضا عبد الرازق سريه، هانى ربيع محمود عبد المولى، عبير محمد راشد محمود، جيهان هاشم عبده أبو المجد، محمد كمال شلبى أبو شاهين، أشرف ابو السعود عبدالقادر جوده، محمد شاكر ابراهيم صابر.

ختاماً، أكد "ياسر عماره" أن هذا التميز ليس غريباً على أبناء دمياط، مشدداً على استمرار المديرية في دعم المبادرات التكنولوجية التي تضع الطلاب على طريق العالمية الرقمية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.