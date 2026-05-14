قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار السيارات| أزمة بصناعة السيارات الألمانية تهدد 225 ألف وظيفة .. سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات
إمبراطورية الـ 200 مليون جنيه.. الداخلية تضرب بيد من حديد وتكسر حصون غاسلي الأموال
باحث: إسرائيل تستثمر التوترات الإقليمية لترسيخ نفوذها العسكري في غزة ولبنان
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم تعليم دمياط في احتفالية رئاسية كبرى

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي


تقدم  ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء المحافظة المبدعين من أعضاء أكاديمية "سيسكو دمياط"، وذلك عقب التكريم الرفيع الذي نالته المحافظة من  رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وبهذه المناسبة، ثمن  ياسر عماره الدور الرائد والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والذي يضع بناء الإنسان الدمياطي وتسليحه بالتكنولوجيا الحديثة على رأس أولويات العمل التنفيذي، مما جعل دمياط نموذجاً يحتذى به بين المحافظات المصرية.

وقد جاء هذا التكريم ضمن فعاليات احتفالية ضخمة أقيمت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبإشراف مباشر من صندوق دعم التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم اختيار محافظة دمياط ضمن أفضل 10 محافظات على مستوى الجمهورية تقديراً لجهودها المتميزة في مبادرة "شتاء رقمي".

وأعرب " وكيل الوزارة" عن فخره العميق بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تكاتف الجهود، موجهاً شكر خاص لـ الأستاذ عادل محمد شميس، مدير مركز التطوير التكنولوجي، و الأستاذة إيمان إسماعيل، مدير أكاديمية سيسكو دمياط، وفريق العمل المشرف على التدريب، الذين بذلوا قصارى جهدهم لصناعة هذا الجيل الرقمي.

تضمنت قائمة الطلاب المكرمين 50 طالب وطالبة من النماذج المشرفة من مختلف الإدارات التعليمية رفعوا اسم دمياط عالياً.

فرحة محمد محمد شحاتة (فارسكور الرسمية اللغات)، نور صلاح الشربينى خريزة (فارسكور الرسمية اللغات)، ملك سعيد محمد قويطة (فارسكور الرسمية اللغات)، أحمد كريم حمدي أبو طبل (الشهيد رامي السيد زيدان)، خالد حسام عبد الرحيم علي (الشهيد رامي السيد زيدان)، مؤمن أحمد فيصل سلامة نوفل (الشهيد رامي السيد زيدان)، شادى وليد السعيد أبوغنيمة (الشهيد رامي السيد زيدان)، عبدالرحمن محمد أحمد سمير (الشهيد رامي السيد زيدان)، ايه هانى عبد الحميد حمودة (كفر الغاب الإعدادية)، ملك محمد عبد الحى ابراهيم (كفر الغاب الإعدادية)، جنا عاطف صبرى محمد (كفر الغاب الإعدادية)، هنا حسنى ندا يوسف العبد (كفر سعد البلد ع)، ملك محمد سلامه العيوطي (اللوزي الثانوية)، سلمى محمد رمضان الأطروش (اللوزي الثانوية)، خالد عادل عياد (مدرسة وي للتكنولوجيا)، سحر محمود عبد الدايم بدر (مدرسة وي للتكنولوجيا)، مالك ممدوح نايل محمد (مدرسة وي للتكنولوجيا)، منه محمد بشير ابراهيم (مدرسة وي للتكنولوجيا)، زياد طه متولى الجزار (السيدة عائشة)، ياسين اسلام محمد رشدي أبو عمر (السيدة عائشة)، اياد طه المتولى الجزار (السيدة عائشة)، اياد محمد على مطاوع (السيدة عائشة)، ريم رامي عبد الله إبراهيم أبو علي (السيدة عائشة)، حلا ابراهيم جمعه عيد (السيدة عائشة)، سدرا مصطفى السيد المرسي (السيدة عائشة)، عمر جمال محمد الموجى (السيدة عائشة)، ميرنا ابراهيم كمال الدين محمود (السيدة عائشة)، ياسين هاني عبد العزيز البيومي (طيبة الرسمية المتميزة)، عمرو خالد احمد محمد (طيبة الرسمية المتميزة)، احمد ابراهيم النحاس (طيبة الرسمية المتميزة)، انس السيد بهجت السيد (طيبة الرسمية المتميزة)، إياد أحمد محمد كمال (طيبة الرسمية المتميزة)، زياد سامح موسي محمد (طيبة الرسمية المتميزة)، عمر أحمد الشويحى (طيبة الرسمية المتميزة)، محمد محمود محمد محمود (طيبة الرسمية المتميزة)، معاذ محمد يحيى صالح (طيبة الرسمية المتميزة)، حسن محمد حسن العساس (نور المعارف الثانوية)، رفيف السعيد محمود كريم (مدرسة المستقبل ع)، فارس محمد فوزى سليم (الرحامنة الثانوية)، عبدالله الشاورى بدر الحادق (ماهر رخا الثانوية)، محمد احمد ابراهيم البستانى (الروضة الإعدادية الثانوية)، مازن محمد احمد موسى (كفر البطيخ الثانوية)، عبد الرحمن زكريا محمود مطر (كفر البطيخ الثانوية)، حنين وائل محمود سليمان المهدي (كفر البطيخ الثانوية)، عمرو علي حسن عبد اللطيف خضير (الزرقا الإعدادية المشتركة)، هدى هانى ربيع عبدالمولى (الامام ناصف الثانوية)، عائشة معاطى مجدى الأديب (د/زكي نجيب محمود الثانوية)، ندى أحمد محمد النجار (د/زكي نجيب محمود الثانوية)، زينب محمد عارف غنيم (د/زكي نجيب محمود الثانوية)، إياد محمد محمود شتا (دقهلة الإعدادية المشتركة).


كما وجه "وكيل الوزارة"  تحية تقدير خاصة لكتيبة التدريب والإشراف التي ضمت:
مرفت محمد رمزي عثمان، وفاء احمد محمود حسين، إيمان خالد عبد الحميد الطويل، نادية عرفات محمد أبو كامل، سلوى حلمى عبدالرحمن عنبر، سوسو رضا عبد الرازق سريه، هانى ربيع محمود عبد المولى، عبير محمد راشد محمود، جيهان هاشم عبده أبو المجد، محمد كمال شلبى أبو شاهين، أشرف ابو السعود عبدالقادر جوده، محمد شاكر ابراهيم صابر.

ختاماً، أكد  "ياسر عماره" أن هذا التميز ليس غريباً على أبناء دمياط، مشدداً على استمرار المديرية في دعم المبادرات التكنولوجية التي تضع الطلاب على طريق العالمية الرقمية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

دمياط محافظ دمياط تعليم دمياط مدارس دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

مؤتمر

تحالف مصري إماراتي يطلق مشروعات عمرانية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه

الحج السياحي

وصول 6 آلاف حاج سياحي إلى الأراضي المقدسة وتيسيرات كبيرة بالمطارات والمنافذ

جانب من المؤتمر

الصحة : انخفاض نسبة المدخنين في مصر (فوق 15 عاماً) إلى 14.2%

بالصور

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد