افتتاح محطة رفع صرف صحي كرم ورزوق بدمياط



اختتم الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط جولته الافتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومي للمحافظة والتى رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، بافتتاح محطة رفع كرم ورزوق الرئيسية ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي فى المناطق الريفية الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوي.

وتضم المحطة (3) طلمبات أفقية بقدرة 78 لتر/ثانية، وتخدم مناطق كرم ورزوق، والأربعين، وحجاجة، حيث تُعد المحطة أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف وتعمل المحطة كمصدر رئيسي يستقبل التدفقات من عدد من محطات الرفع الفرعية هي محطة الأربعين، ومحطة حجاجة، ومحطة غرب كرم ورزوق .

محطة كروم ورزوق

كما شمل المشروع تنفيذ شبكة انحدار بإجمالي أطوال تصل إلى 35 كم، بالإضافة إلى خطوط طرد تمتد بطول 14 كم.

وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي أن المحطة تخدم ما يقرب من 20 ألف نسمة، مؤكداً أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، ودعم مشروعات البنية التحتية داخل القرى والمناطق الريفية.