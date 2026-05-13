افتتاح 11 فصلا دراسيا بمدرسة تفتيش السرو بدمياط

استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، بإزاحة ستار افتتاح مدرسة تفتيش السرو للتعليم الأساسي، والتى شهدت أعمال إحلال جزئي وتطوير ورفع كفاءة بعدد 11 فصلا ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة عدد 24 فصلا دراسيا ، وفقًا للمعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية.

وخلال تفقد " المحافظ " للمدرسة ، أشاد بالمستوى التنفيذى للمشروع ، وأكد مجددًا أنه تم الإعلان عن افتتاح تسع مدارس بقطاع التعليم تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة ، وذلك لدعم رؤية الدولة نحو النهوض بالمنظومة التعليمية.

افتتاح فصول جديدة

جاء الافتتاح بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الأستاذ ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور