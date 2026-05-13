محافظ دمياط يفتتح أعمال رفع كفاءة مستشفى الروضة المركزى

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، أعمال رفع كفاءة مستشفى الروضه المركزى وإنشاء خزانات مياه الكُلى الصناعي والمغسلة بها، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و المهندسة عايدة الرفاعى مدير مديرية الإسكان وسوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة، وذلك في إطار احتفالات محافظة دمياط بعيدها القومي.

وأطلع "المحافظ " على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المستشفي ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية للمرضى .

افتتاح خزانات مياه الكلى الصناعى

وتفقد الدكتور حسام الدين فوزي مكونات غرفة خزانات مياه الكُلى الصناعي ، التى تم انشائها ضمن خطة مديرية الصحة و تنفيذ مديرية الإسكان، لدعم منظومة الغسيل الكلوي بالمستشفى...

افتتاح وحدة المغسلة

كما افتتح " محافظ دمياط " وحدة المغسلة والمجفف بالمستشفى بعد توريدها وتركيبها تحت إشراف الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بما يدعم منظومة العمل و خطط النظافة ومكافحة العدوى داخل المستشفى.