السيطرة على حريق بمستشفى حميات طوخ

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق محدود، اشتعل بإحدى الغرف المنفصلة المخصصة لأعمال السباكة داخل مستشفى حميات طوخ، بشكل فوري قبل امتداده إلى أي أقسام أخرى.

أعلنت إدارة المستشفى أنه في ظهر اليوم الأربعاء، نشب حريق محدود بإحدى الغرف المنفصلة المخصصة لأعمال السباكة داخل المستشفى، بشكل فوري قبل امتداده إلى أي أقسام أخرى، وجاء التعامل السريع مع الحريق تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور أحمد رمزي مدير المستشفى، الذي تابع الموقف لحظة بلحظة حتى تمت السيطرة الكاملة وتأمين الموقع.



وأكدت إدارة المستشفى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن العمل داخل جميع الأقسام يسير بصورة طبيعية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكامل الطاقة التشغيلية.



وفي ختام البيان، توجهت إدارة مستشفى حميات طوخ ، بالشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة في التعامل مع الحريق، مشيدة بسرعة الاستجابة والتعاون الذي ساهم في احتواء الموقف بأمان وفي وقت قياسي، ولجميع العاملين وأبناء المستشفى الذين ساهموا في سرعة السيطرة على الحريق