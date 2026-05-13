تشكيل حرس الحود لمواجهة المقاولون بالدوري



أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:-

إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - فوزي الحناوي - عمرو شعبان - محمد روقا - عمر سافيولا - مؤمن عوض - كوبر - محمود أوكا - محمد حمدي زكي.

زد يفوز على حرس الحدود 2-1 بالدوري



وحقق فريق زد الفوز على منافسه حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط في الدوري الممتاز.

وسجل فريق زد عن طريق عبدالرحمن عماد بالهدف الأول في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل إسلام أبو سليمة لحرس الحدود في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وسجل هدف زد الثاني عبدالله بكري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول من المباراة.