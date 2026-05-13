انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية

تابع الشيخ مجدي أتى، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد المنطقة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، وحرصًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.



وخلال جولته التفقدية، اطمأن على انتظام اللجان وحسن سير الامتحانات داخل معهد بنها النموذجي الابتدائي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

ومن جانبها، تابعت رباب عادل، مدير التعليم النموذجي بمنطقة القليوبية الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معهد الخصوص، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ مجدي أتى، حيث تفقدت اللجان واطمأنت على انتظام سير الامتحانات، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة اللجان، لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المعاهد الأزهرية.