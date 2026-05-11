محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ غرفة الأزمات التبادلية لدعم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماعًا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء غرفة الأزمات التبادلية بالمحافظة، والتي تُعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ورفع كفاءة الاستعداد والتعامل مع مختلف المواقف الطارئة وفق أحدث النظم التكنولوجية.



وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي والإمكانات التقنية المخطط تزويد الغرفة بها، حيث وجّه المحافظ بضرورة دعمها بمنظومة متكاملة من الشاشات الإلكترونية الذكية الحديثة، بما يتيح متابعة لحظية للأحداث والوقائع داخل مراكز ومدن المحافظة، ويسهم في سرعة ودقة اتخاذ القرار.

وأكد المحافظ أن غرفة الأزمات التبادلية ستعمل جنبًا إلى جنب مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بما يضمن استمرارية تبادل المعلومات والبيانات بشكل فوري، وربط كافة غرف العمليات الفرعية داخل المحافظة ضمن منظومة موحدة عالية الكفاءة والأمان.

وأشار إلى أن تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الأزمات تستهدف تقليل زمن الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تمضي قدمًا نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة قادرة على إدارة الأزمات والتنبؤ بها بكفاءة عالية.