محافظ القليوبية يُسلم ملابس الإحرام وتأشيرات الحج لـ 45 حاجًا وحاجة من الجمعيات الأهلية

سلّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، ملابس الإحرام وتأشيرات الحج لـ 45 حاجًا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة بالمستوى الأول، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لسفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ.



جاء ذلك بحضور أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، هنأ محافظ القليوبية الحجاج بقرب توجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدًا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي حرصت على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للحجاج، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والطبية بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى أن القرعة الإلكترونية العلنية التي أُجريت خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن فوز 450 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، جرى تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات وفقًا لبرامج الحج المختلفة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر توفير أفضل الخدمات والرعاية للحجاج طوال فترة الرحلة.

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الحجاج الذين تسلموا التأشيرات وملابس الإحرام اليوم استكملوا كافة الإجراءات المطلوبة، مؤكدة تخصيص مشرفين متخصصين لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم خلال الرحلة.

وفي ختام اللقاء، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الحجاج، داعيًا لهم بتمام الصحة والسلامة، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، كما طالبهم بالدعاء لمصر بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.