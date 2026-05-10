الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان للمشاركة في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم حيدر علييف

جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، السفير ألخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، بمدينة القناطر الخيرية، وذلك للمشاركة في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان، بمناسبة ذكرى ميلاده.
وبدأت الفعاليات بمراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للزعيم حيدر علييف بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، بحضور وفد دبلوماسي رفيع المستوى من أعضاء سفارة أذربيجان بالقاهرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في أجواء عكست عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأذربيجاني.


وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء، أن استضافة المحافظة لهذا الحدث السنوي تأتي تجسيدًا لاتفاقية التآخي بين محافظة القليوبية وإقليم “أبشرون” الأذربيجاني، مشيرًا إلى أن الزعيم الراحل حيدر علييف يُعد أحد الرموز العالمية في بناء الدول وتحقيق النهضة الاقتصادية.
وأوضح المحافظ أن وجود النصب التذكاري للزعيم الأذربيجاني على أرض القليوبية يمثل رسالة صداقة ومحبة ممتدة بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي خلال الفترة المقبلة.
كما ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها السفير الأذربيجاني في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وباكو، مؤكدًا أن مصر ترحب دائمًا بالسائحين والزوار من أذربيجان، لما تمتلكه من مقومات سياحية وحضارية فريدة.
من جانبه، أعرب السفير ألخان بولوخوف عن تقديره للرعاية التي توليها الدولة المصرية ومحافظة القليوبية للمعالم الثقافية الأذربيجانية، مؤكدًا أن الزعيم حيدر علييف وضع حجر الأساس للعلاقات المتميزة مع مصر منذ عام 1994.
وأشار السفير إلى أن استمرار تنظيم هذه الفعاليات السنوية يسهم في ترسيخ الإرث التاريخي للعلاقات المشتركة ونقله إلى الأجيال الجديدة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة.
واختُتمت الاحتفالية بتبادل الهدايا التذكارية، حيث قدم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، هدية تذكارية للسفير الأذربيجاني تعبيرًا عن تقدير المحافظة للعلاقات المتميزة بين البلدين، فيما أهدى السفير ألخان بولوخوف هدية تحمل رموز التراث والثقافة الأذربيجانية، تأكيدًا على عمق أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين.

ازالة تعدي
