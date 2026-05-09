ضبط 9 أطنان دواجن فاسدة فى حملة القليوبية .. صور

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملات مكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.



وجاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور أيمن هشام رئيس قسم المجازر، إلى جانب فرق الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 أطنان من الدواجن وأجزاء الدواجن وأوراك الرومي والأجنحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على 6 أطنان من البط والسمان، وسحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.