ضبط المتهم بسرقة سيارة وهاتف محمول في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارته وبداخلها هاتفه المحمول حال توقفها بأحد الشوارع بالقليوبية.

سرقة سياره "فان"

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لمركز شرطة طوخ من (سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة سيارته "فان" وبداخلها هاتفه المحمول حال توقفها بأحد الشوارع ولاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول خشية إلقاء القبض عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.