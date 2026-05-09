ضبط قائد توك توك تعدى على شخص بـ عصا خشبية في القاهرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية، في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وبسؤاله؛ قرر بتضرره من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية دون حدوث إصابات.

وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة وقائدها (مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة في الواقعة") ، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على مركبة “التوك توك”، واتخاذ الإجراءات القانونية.