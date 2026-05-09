ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص بشوارع قرية سملا بقطور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص وبحوزته السلاح المضبوط بشوارع قرية سملا بقطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية سملا التابعة لمركز شرطة قطور بمحافظة الغربية شهدت مصرع شخص في العقد الرابع من عمره رميا بالرصاص عقب نشوب مشاجرة حامية بين مجموعه من الأشخاص بسبب خلاف علي بيع وركنه موتوسيكل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شخص يدعي "فتحي الفقي"39 سنة رميا بالرصاص الطائش في مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص بشوارع قرية سملا بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث مركز شرطة ومعاونيه من قوات الشرطة السرية والنظامية لضبط الجناة وطرفي مشاجرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.