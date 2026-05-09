ضبط قائد "توك توك" بتهمة التعدى على شخص من ذوى الهمم بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على أحد الأشخاص "من ذوى الهمم" بالضرب بالدقهلية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا من (ربة منزل مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على نجلها "من ذوى الهمم" بالضرب وإحداث إصابته .

أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لقيامه بمضايقته بإستمرار ورشقه بالحجارة حال سيره بمركبة التوك توك خاصته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوتولت النيابة العامة التحقيق .