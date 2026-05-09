خلافات عائلية.. ضبط المتهم بإشهار سلاح أبيض ومحاولة إنزال فتاة من سيارة بالدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض أثناء استيقافه إحدى السيارات ومحاولته إنزال فتاة منها بأحد الطرق بمحافظة الدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ذلك جاء على خلفية نشوب مشادة كلامية بينه وبين نجلته بسبب خروجها مع خطيبها من المنزل وتأخرهما دون علمه.

كما تم استدعاء نجلته وخطيبها، وهو عامل ومقيم بذات الدائرة، وأيدا ما جاء بأقواله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.