تأجيل النطق بالحكم على المتهم بالتعدي على طفلة يتيمه جنسيا ومحاولة قلع عينيها بالشرقية

أصدرت محكمة الاستئناف بالزقازيق قرارها بتأجيل محاكمة المتهم بالتعدي علي طفلة يتيمه جنسيا بمركز بلبيس ومحاولة فقع عينيها للنطق بالحكم وذلك عقب حكم محكمة جنايات العاشر من رمضان إحالة أوراق المتهم الي فضيلة مفتي الديار المصرية.

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية تلقى بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاطل باستدراج طفلتها البالغ عمرها 11 عاما واغتصابها واحداث اصابات جسيمة بها.

وأكدت التحريات صحة ما جاء بالبلاغ وأن الطفلة يتيمة الأب وفى يوم الحادث توجهت لشراء بعض المستلزمات واستدرجها العاطل لمكان مهجور وافترسها دون رحمة وعقب ارتكابه جريمته الشنعاء حاول فقع عينيها لكي تفقد بصرها وتصبح غير قادرة على التعرف عليه الا ان القدر انقذها.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمتة لمحكمة الجنايات والتى اصدرت قرارها المتقدم.

