قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرض المليار دولار.. البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار إضافية
أولى موجات الصيف.. ارتفاع تدريجي وذروة حارة تضرب البلاد هذا الأسبوع
الحكم على متهم بقضية فتنة الشيعة بـ جلسة 8 يونيو
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
حفيظ دراجي يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
تشكيل مواجهة برايتون ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
مصدر بالزمالك: لا قلق بشأن مشكلة إيقاف القيد والأمر سينتهي بنهاية الموسم الجاري
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا
عروض الـ 10 كيلو تسيطر على الأسواق.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت 9 مايو
أسعار العملات العربية بالبنوك.. الدينار الكويتي يواصل الصدارة أمام الجنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات والطب العلاجي، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته التفقدية للمحافظة لمتابعة عدد من المستشفيات والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتور بهاء الدين أبو شيشع وكيل مديرية الصحة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور لزيارتهم للمحافظة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل وتضافر جهود جميع القطاعات الصحية، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ثمن محافظ الشرقية ما يشهده القطاع الصحي من تطوير ملحوظ داخل المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالإرتقاء بمنظومة الصحة ودعم المستشفيات بكافة الإمكانات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود التنمية وتطوير القطاع الصحي.

ومن جانبه، أوضح مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات والطب العلاجي أن زيارته للمحافظة للمرور على عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى بلبيس المركزي، ومستشفى الرمد الجديدة، ومستشفى العزازي للصحة النفسية، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من جاهزية الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب حصر الإحتياجات الفعلية للمستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

أكد مساعد الوزير حرص الوزارة على سرعة توفير الإحتياجات التي تم رصدها خلال الزيارة، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية وتقييم الأداء على أرض الواقع والعمل على وضع حلول عاجلة لأي معوقات.

أضاف مساعد الوزير أن ما تم مشاهدته خلال الجولة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن المستشفيات التي تم تفقدها تمثل نموذجاً واضحاً للتطوير وتحسين مستوى الخدمة الطبية، موجّهاً الشكر لقيادات المحافظة ومديرية الصحة على جهودهم المبذولة في المتابعة والتنسيق المستمر.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الشرقية ووزارة الصحة ، مع متابعة تنفيذ كافة الملاحظات والإحتياجات التي تم رصدها خلال الزيارة ، بما يضمن استمرار تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية وزير الصحة المستشفيات والطب العلاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

البحرين

الأردن يعلن دعمه الكامل للبحرين ويدين مخططات تهدد أمنها واستقرارها

المتحف المصري الكبير

الهرم الرابع.. إشادة بريطانية واسعة بالمتحف المصري الكبير

أرشيفية

صندوق النقد يحدد الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد