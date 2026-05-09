محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات والطب العلاجي، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته التفقدية للمحافظة لمتابعة عدد من المستشفيات والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتور بهاء الدين أبو شيشع وكيل مديرية الصحة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور لزيارتهم للمحافظة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل وتضافر جهود جميع القطاعات الصحية، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ثمن محافظ الشرقية ما يشهده القطاع الصحي من تطوير ملحوظ داخل المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالإرتقاء بمنظومة الصحة ودعم المستشفيات بكافة الإمكانات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود التنمية وتطوير القطاع الصحي.

ومن جانبه، أوضح مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات والطب العلاجي أن زيارته للمحافظة للمرور على عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى بلبيس المركزي، ومستشفى الرمد الجديدة، ومستشفى العزازي للصحة النفسية، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من جاهزية الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب حصر الإحتياجات الفعلية للمستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

أكد مساعد الوزير حرص الوزارة على سرعة توفير الإحتياجات التي تم رصدها خلال الزيارة، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية وتقييم الأداء على أرض الواقع والعمل على وضع حلول عاجلة لأي معوقات.

أضاف مساعد الوزير أن ما تم مشاهدته خلال الجولة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن المستشفيات التي تم تفقدها تمثل نموذجاً واضحاً للتطوير وتحسين مستوى الخدمة الطبية، موجّهاً الشكر لقيادات المحافظة ومديرية الصحة على جهودهم المبذولة في المتابعة والتنسيق المستمر.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الشرقية ووزارة الصحة ، مع متابعة تنفيذ كافة الملاحظات والإحتياجات التي تم رصدها خلال الزيارة ، بما يضمن استمرار تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.