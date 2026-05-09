حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي يواصل رجال المرور تنفيذ حملات وتمركزات مرورية مكثفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ( الزقازيق والعاشر من رمضان – أولاد صقر- كفر صقر- الحسينية – منيا القمح – ههيا – ديرب نجم – بلبيس) لتنظيم الحركة المرورية والحد من العشوائية والتكدسات المرورية.

اضاف محافظ الشرقية انه تشهد شوارع المحافظة متابعة إلتزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة وفحص رخص القيادة والتسيير للسيارات الملاكي وضبط مركبات التوكتوك غير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه تأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة المرور وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين الرئيسية.