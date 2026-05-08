إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في سادس أيام المرحلة الأولى من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٩ حالات تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت قيراطين و ١٧ سهماً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم ازالة ٣ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية « ري »، بمساحة قيراطاً و ٣ اسهم ، بمركز (الزقازيق ) وإزالة ٦ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة قيراطاً و ١٤ سهماً بمراكز (بلبيس- ههيا- الحسينية)

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.