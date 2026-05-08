وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تابع المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية انتظام أعمال استلام وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2026 بمركز تجميع خلف الله التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا بمركز أبوكبير، والذي بلغ رصيده من الأقماح 6830.150 طن، كما تفقد مركز تجميع محمد أفندي التابع للشركة المصرية للصوامع بمدينة الحسينية، والذي بلغ رصيده 8172.130 طن من الأقماح المحلية.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة إجراءات الاستلام والتخزين والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لعملية التوريد، مع التشديد على تيسير الإجراءات أمام الموردين والمزارعين، وانتظام صرف مستحقاتهم، بما يضمن نجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه بلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى الآن إلى 344098.669 طن على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية استمرار المتابعة اليومية لكافة مواقع الاستلام والتخزين، وتكثيف المرور الميداني لضمان انتظام أعمال التوريد والحفاظ على جودة الأقماح المستلمة.