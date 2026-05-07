مياه الشرقية تستكمل توصيل الخدمة لـ750 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي و المؤسسات الأهلية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة و المؤسسات الأهلية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بمراكز(الحسينية -كفرصقر-بلبيس- الزقازيق ) ،لافتاً أن الإدارة العامة للتوعية و المشاركة المجتمعية تقوم بدراسة الحالات كل حالة على حدة بالمعاينة على الطبيعة حيث تم تنفيذ أبحاث حالات لـ (١٢٠٠) أسرة ، و الإنتهاء من توصيل مياه الشرب لـ ( ٧٥٠) أسرة من الأسر الاولى بالرعاية مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.