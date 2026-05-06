مستشفيات الشرقية تجري الولادة الطبيعية الأولى البكرية للمرة الأولى مجاناً

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان للسكان وتنمية الأسرة والمشرف على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي تم بدء تنفيذ تعليمات وزير الصحة والسكان بإجراء الولادة الطبيعية الأولى «البكرية» لجميع السيدات مجاناً، داخل المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية بمحافظة الشرقية، دون تحمل المنتفعات أي أعباء مالية.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم صحة الأم والطفل، والحد من معدلات العمليات القيصرية غير المبررة، بما يساهم في تقليل المضاعفات الصحية وتحسين جودة الحياة للأمهات، مشيراً إلى أن الولادة الطبيعية الآمنة تمثل الخيار الأمثل في العديد من الحالات وفقاً للتقييم الطبي لكل سيدة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أنه تم توجيه جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بتنفيذ هذا القرار، والتأكيد على جاهزية أقسام النساء والتوليد، وتوافر الفرق الطبية المدربة، وكافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد «البيلي» على استمرار المتابعة الميدانية من الإدارة العامة للطب العلاجي لتنفيذ القرار بكافة المنشآت الصحية، لضمان تطبيقه بكفاءة ووصول الخدمة إلى مستحقيها، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة المصرية، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن المديرية تعمل أيضاً على تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، من خلال فرق التثقيف الصحي وغرف المشورة الأسرية، لشرح أهمية الولادة الطبيعية وفوائدها الصحية، مع تقديم الدعم النفسي والطبي للسيدات، لمساعدتهن في اتخاذ القرار المناسب وفقاً للحالة الصحية لكل حالة.