الشرقية تعلن الإنتهاء من 885 مشروعا ضمن حياة كريمة بالحسينية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ ٨٨٥ مشروعاً من إجمالي ٩٠٧ مشروع بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ ٤١ قرية و ٧٤٠ تابع بمركز الحسينية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥ % بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، والذي يعكس إهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة المرافق ، وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية إحتياجات المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف إستعداداتها لبدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ، لتطوير ١٩٣ قرية بمراكز (بلبيس، وفاقوس، وديرب نجم، وأبو حماد، وأولاد صقر) ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى جودة الحياة والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وبخاصة في القرى النائية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية والخدمية التي أحدثت نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بينما أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أنه تم الإنتهاء من توفير جميع قطع الأراضي المطلوبة لبدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي والتي تشمل محطات صرف ومعالجة للمياه لتطوير القرى المدرجة ضمن المرحلة الثانية ، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد أحد المشروعات القومية لتطوير القرى والتي تستهدف إعادة تصميم، وبناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، إذ أنها أحدثت تحولات نوعية عميقة في أغلب مكونات البنية الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية بالريف المصري، فإنها واحدة من أهم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من نصف قرن.

من جانبه، إستعرض وائل ماجد رئيس وحدة حياة كريمة بالديوان العام ، نسب تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية المتكاملة، ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز الحسينية لتحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين ، حيث شهدت القطاعات التنموية المختلفة تقدماً في تنفيذ المشروعات ففي قطاع الصرف الصحي شهد القطاع تقدمًا ملحوظًا، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (١٧٤) مشروعًا من إجمالي (١٨١) مشروعًا ، وجاري تنفيذ (٧) مشروعات ، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨٪ ، بما ساهم في تحسين منظومة الصرف الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع مياه الشرب حققت مشروعات مياه الشرب نسب إنجاز مرتفعة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (١٠١) مشروع من إجمالي (١٠٢) مشروع ، وجاري تنفيذ المشروع الأخير، بنسبة تنفيذ ٩٩٪، لضمان توفير مياه شرب آمنه ونقية للمواطنين.

وشه قطاع تبطين الترع إستمرارًا لجهود الحفاظ على الموارد المائية، تم الإنتهاء من تبطين (٣٢) ترعة من إجمالي (٣٦) ترعة، وجاري تنفيذ (٤) مشروعات، بنسبة تنفيذ ٩٣٪، بما يسهم في ترشيد المياه وتحسين كفاءة الري.

وفي قطاع الكباري تم الانتهاء من إنشاء (١٥) كوبري بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، لتسهيل حركة المواطنين وتحسين السيولة المرورية بين القرى والمناطق المختلفة وفي قطاع الأبنية التعليمية شهد القطاع التعليمي طفرة واضحة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (١٠٧) مشروع تعليمي بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، شملت إنشاء وتوسعة (٤٨) مدرسة بإجمالي (٦١٤) فصلًا ، إلى جانب أعمال صيانة لعدد (٥٩) مدرسة، بما يدعم تطوير العملية التعليمية.