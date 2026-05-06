سرق مصوغات سيدة من داخل منزلها.. القبض على مقاول تشطيبات بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من مقاول تشطيبات لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية حال إنهاء أعمال تشطيبات بمسكنها بالشرقية، والإدعاء بعدم إسترجاع المسروقات عقب ضبط مرتكبى الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ مارس الماضى تبلغ لقسم شرطة العاشر من رمضان من (والدة القائمة على النشر - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مقاول تشطيبات لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية وبعض الإكسسوارات حال قيامه بإنهاء بعض أعمال التشطيبات بمسكنها.

أمكن ضبط "مقاول التشطيبات" مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية - مقيم بالقاهرة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة خلال شهر سبتمبر عام 2025 ، وأضاف بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع بالإشتراك مع (والده، شقيقه "تم ضبطهما") وبإرشادهم تم ضبط كافة المصوغات الذهبية المُبلغ بسرقتها لدى عميلين سيئا النية (أحدهما صاحب محل مصوغات ذهبية بالقاهرة) تم ضبطهما ، كما أرشد عن دراجة نارية قام بشرائها من متحصلات الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





