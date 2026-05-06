ديني

هل يجوز إزالة شيء من الشعر أو الأظافر أثناء الإحرام؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

محمد شحتة

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور على فيس بوك، إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر، فإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا].

وتابع مركز الأزهر: أو صوم ثلاثة أيَّام، أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».

هل ارتداء المخيط للرجال أثناء الحج يفسد الإحرام؟

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم ارتداء الملابس المخيطة للرجال أثناء الإحرام في الحج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الإحرام بالنسبة للرجال له هيئة مخصوصة، تتمثل في ارتداء إزار ورداء غير مخيطين، بحيث لا تكون الملابس مفصلة أو محيطة بالجسد كالثياب المعتادة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ارتداء الملابس المخيطة أثناء الإحرام يُعد مخالفة لأحكامه، ويجب على من وقع في ذلك أن يخلعها فورًا ويلتزم بلباس الإحرام الصحيح، مؤكدًا أن هذا الزي هو الهيئة المشروعة للرجال في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النساء لهن حكم مختلف، إذ يجوز لهن ارتداء الملابس المخيطة بشكل طبيعي مع مراعاة الستر، دون التقيد بشكل معين، مع الالتزام بعدم تغطية الوجه والكفين، موضحًا أن الألوان في ملابس النساء أثناء الإحرام مباحة دون حرج.
 

