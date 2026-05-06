30 بيضة بـ100 جنيه.. مدرسة الفرافرة الزراعية تطرح منتجاتها أمام المواطنين

أعلنت مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد عن تحديد سعر البيع للفراخ البياضة 100 جنيه للدجاجة الواحدة وسعر طبق البيض 100 جنيه.

وقد تفقد سلامة علي الحريتي رئيس مركز الفرافرة مقر بيع الدواجن البياضة والبيض بمدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية، للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار، وتخفيفاً علي المواطنين .

دعم الجهود المبذولة لتخفيض الأسعار

من جانبه، اكد الحريتي على المتابعة اللحظية للدواجن باستمرار بالتنسيق الدائم مع الادارة البيطرية لضمان سلامة الدواجن،

مقدماً الشكر والتقدير للقائمين علي الفكرة، وأنها ساهمت في انتعاش السوق المحلي للمركز من واقع اقبال الكثير من المواطنين علي الشراء.

ووجه رئيس مركز الفرافرة، بضرورة التوسع في الدورات القادمة مع الدعم الكامل من الوحدة المحلية لتلك المشروعات حتي وصول المنتج للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد بدعم وتشجيع الانتاج المحلي ومتابعة ضبط الاسواق والاسعار.