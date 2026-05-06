هاني العجيزي: الأهلي الأقرب للدوري.. و«بن شرقي» يتوهج و«الشحات» لاعب كبير

أكد هاني العجيزي نجم الأهلي السابق، أن الأهلي لا يزال المُرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري حتى الآن، مشيراً إلى أن كل شيء يظل وارداً في كرة القدم حتى اللحظات الأخيرة.

أشرف بن شرقي نجم الأهلي

وأشاد “العجيزي” في تصريحات إذاعية، بإمكانات أشرف بن شرقي، مؤكداً أنه من أفضل اللاعبين في مصر، لكنه يقدّم أفضل مستوياته في مركز الجناح أكثر من اللعب كرأس حربة.

كما أثنى "العجيزي"، على هدف حسين الشحات، موضحاً أن طريقة تسجيله تعكس مهارته الكبيرة، وأن طريقة تفكيره داخل الملعب تؤكد قيمته كلاعب صاحب خبرات وإمكانات مميزة.