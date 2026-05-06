أحمد السيد: الدوري كان في متناول الأهلي وضاع .. والزمالك لم يكن في أفضل حالاته

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن سباق الدوري المصري هذا الموسم كان في المتناول، لكنه ضاع في النهاية بسبب بعض التفاصيل والأخطاء خلال الموسم.

الدوري المصري

وقال “السيد”، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: “أسهل دوري ضاع، والمنافسين كانوا بيساعدونا كمان، لكن الأداء العام للزمالك مكنش كويس خالص”.

وأضاف أن هناك أحيانًا معلومات غير دقيقة تصل إلى بعض المدربين عن اللاعبين، مؤكدًا: “ممكن يكون في حد موصّل له معلومات غلط عن بعض اللاعبين، وده حصل معايا قبل كده”.

وتابع: “حصل معايا نفس الموقف مع جوزيه، المدرب ساعات بيسمع كلام وياخد فكرة مش كويسة عن اللاعبين، لكن في المقابل جوزيه كان مبيسمعش كلام حد وبيعتمد على رؤيته فقط”.

وأشار إلى صعوبة المباريات أمام فرق منظمة دفاعيًا، قائلًا: “الفرق كلها كانت بتقفل الخطوط، لكن عندك لاعيبة مميزة زي حسين الشحات وأحمد فتوح، دول لاعيبة شوارع وعارفين الكرة”.

واختتم تصريحاته بالإشادة ببعض العناصر الهجومية، قائلًا: “هو كمان حرّر بن شرقي وقدر يدي له مساحة أكبر في الملعب، وده فرق في الأداء”.