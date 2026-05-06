مدرب سيراميكا كليوباترا: حسمنا المركز الرابع ونستعد لمواجهة الزمالك بلا ضغوط

أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه قدم مستويات مميزة خلال الموسم الجاري، رغم عدم التوفيق في عدد من المباريات التي أثرت على النتائج.



تعادل سيراميكا وبيراميدز «مقبول»

وقال عبدالكريم، خلال مداخلة في برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن سيراميكا كليوباترا، كان قريبًا من تحقيق نتائج أفضل في أكثر من مباراة، مشيرًا إلى أن الفريق سبق له تصدر جدول الدوري لعدة أسابيع.



وأضاف أن مواجهة بيراميدز الأخيرة شهدت رد فعل قوي من لاعبي الفريق، مؤكدًا أن سيراميكا كان قادرًا على حسم اللقاء لصالحه، إلا أن التعادل يُعد نتيجة مقبولة في ظل سير المباراة، مقدمًا التهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بعد ضمان المركز الرابع.

وأشار إلى أن الفريق يفتقد لاعبًا واحدًا للإيقاف هو محمد عبد الله، أمام الزمالك إلى جانب بعض الإصابات التي سيتم تجهيزها قبل المباراة المقبلة، مشددًا على أن سيراميكا سيستعد بشكل طبيعي لمواجهة الزمالك في الجولة القادمة، مؤكدًا أن الفريق سيلعب من أجل الفوز بعد رفع الضغوط عن اللاعبين.