إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، ضمن أعمال المرحلة الاولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ١٤٩ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٨ ألآف و ٨٥٦ متراً و ١٧ قيراطاً و ١١ سهماً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.