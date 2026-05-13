حوادث

بطل التريند الحرام..أوتاكا من الكوكايين لغسل الأموال

أوتاكا وهدير- أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت المحكمة المختصة، تأجيل جلسة محاكمة البلوجر محمد علاء الشهير بـ"أوتاكا"على خليفة اتهامه بالاتجار في المخدرات وذلك لـ ١١ يونيو

وقال محمد أوتاكا في اعترافاته إنه لجأ إلى هذه الأنشطة غير القانونية لتحقيق مكاسب سريعة، معتمدًا على شهرته 

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهم بمنطقة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كميات من مخدري الحشيش والكوكايين.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشره المقاطع الخادشة بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالته للمحاكمة.

الحكم سابق على أوتاكا

وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تخفيف الحكم الصادر ضد التيك توكر أوتاكا من الحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، إلى الحبس 3 أشهر.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم “أوتاكا” بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.

اعترافات أوتاكا

وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ أوتاكا بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

مكافحة غسل الأموال

ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التى تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا فى نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.

ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات فى محأولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانونى ومنحها صبغة مشروعة.

قضية هدير عبدالرازق

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .


‎وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.
 

‎كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

‎وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

أوتاكا هدير مخدرات فيديوهات خادشة

