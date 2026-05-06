النقض: إلغاء بطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بالشرقية

ألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكم إحدى دوائرها الصادر ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية: محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور، مستقل.

وأسست الهيئة حكمها على أن الطعن المقدم لم يختصم المطعون ضدهما اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون

وبهذا الحكم، أيدت الهيئة -المختصة بتوحيد المبادئ القانونية لمحكمة النقض- صحة الاتجاه القانوني بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا.