6 قوافل علاجية مجانية والكشف والعلاج مجانا على 12 ألف مواطن بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى والنجوع لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية الأكثر احتياجاً، مشيداً بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية والعلاجية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بتنفيذ (٦) قوافل طبية علي مدار شهر ابريل ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية بالمديرية حيث شملت ١١ تخصصا طبيا استفاد منها (١٢ ألفا و ٥٤٦) مواطنا بالإضافة إلى تخصيص 2 عيادة لخدمة الأطفال لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية المناسبة لهم، والخدمات المكملة من (معامل وأشعة ورسم قلب ) فضلاً عن تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة.

أشار وكيل وزارة الصحة الي أنه تم تنفيذ القوافل بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم تنظيم قافلة الحى ١٦ بمدينة العاشر من رمضان تم خلالها توقيع الكشف الطبى على (١٤٤٤) مواطنا وإحالة ٣ حالات للمستشفى وقافلة قرية القصبى شرق بمدينة صان الحجر تم خلالها توقيع الكشف الطبى على (٢٢٦٤) مواطنا وإحالة (٢٧) حالة للمستشفى وقافلة قرية بنى صالح بمركز بلبيس تم خلالها توقيع الكشف الطبى على (١٧٩٢) مواطنا وإحالة (١٢) حالة للمستشفى وقافلة قرية السماعنة بمركز فاقوس تم خلالها توقيع الكشف الطبى على (٢٣٥٢) مواطنا وإحالة (١٥) حالة للمستشفى.

فيما ثمن وكيل الوزارة الجهود المبذولة من إدارة القوافل العلاجية بالمديرية وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية على مدار (٤٥) شهراً متتالياً والذي يعكس الحرص على تقديم خدمات طبية لائقة بالمجان يستفيد منها أكبر عدد من المترددين عليها.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة ، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعماً للحق في الرعاية الصحية المتكاملة.