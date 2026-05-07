المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشيرا إلى أن نشر الوعي المالي بين السيدات يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الأسري خاصة داخل القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نفذ (٧) دورات تدريبية للتثقيف المالي، استهدفت (٢١٠) سيدة وفتاة بعدد من قرى مراكز ( كفر صقر _ الإبراهيمية _ أبو كبير _ ههيا ) وذلك في إطار خطة متكاملة لنشر الثقافة المالية وتعزيز قدرات السيدات على إدارة مواردهن بشكل رشيد.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاور المهمة بما يسهم في تمكين السيدات من اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم استقرارهن الاقتصادي والمعيشي، ويساعد على تعزيز قدراتهن في إدارة الموارد الأسرية بكفاءة وترسيخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي للمستقبل، بما يفتح المجال أمامهن للمشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية وإقامة مشروعات صغيرة تحقق دخلا مستداما.