ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مشدداً بعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

وأضاف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز و الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة علي مدار شهر أبريل ، وأسفرت الجهود عن تحرير (٣٣٠٦) محاضر تموينية متنوعة.

وأشار إلي أنه تم تحرير (٢٠٧٥) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز،إنتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

كما تم تحرير (١٢٣١) محضراً حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة وتم تحرير محاضر حيالهم والتحفظ علي (٤ أطنان ) أعلاف و (٣ أطنان ) دقيق سياحى و (٨ أطنان) دقيق بلدى و(١٠ أطنان) سكر أبيض و (٣ أطنان) أسمدة و (طن) زيت و سمن و ( ٥ أطنان ) أرز و (٢ طن) دواجن و (٩ أطنان) مضبوطات أخرى و(٩٥٠٠) لتر مواد بترولية وفحص (١١٢) شكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع المدعمة من قبل الدولة لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.