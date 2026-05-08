ضبط طالب تشبث بسيارة إسعاف في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتشبث بسيارة إسعاف مستخدمًا حذاء تزلج، معرضًا حياته للخطر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وعُثر بحوزته على حذاء التزلج المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 5 مايو الجاري، موضحًا أن ما قام به كان بقصد الاستعراض واللهو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.