رياضة

نجم البنك الأهلي: بن شرقي "لاعب كبير".. والفوز على الزمالك أعاد الأحمر

ياسمين تيسير

شدد محمود الجزار لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، على أن مباريات القمة ليس لها علاقة بموقف الأحمر والأبيض قبل المواجهة ولا مراكزهم في جدول الترتيب، مؤكدًا: النتيجة دومًا تكون غير متوقعة، لقاء القمة بطولة في حد ذاته بعيدًا عن مسمى البطولة التي يلعب فيها الفريقان، الانتصار على الزمالك أعاد الثقة والأمل للاعبي الأهلي مع أنفسهم ومع الجماهير.

وتابع "الجزار" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر أون سبورت إف أم: لاعب الأهلي لا يحتاج لفوز في مباراة القمة لاستعادة الثقة، هو يلعب في أفضل نادي في إفريقيا، وبالتالي لديه الثقة والخبرة على مواجهة كافة الأمور الصعبة، الأهلي واجه سوء توفيق هذا الموسم، البعض لم يكن موفقًا، أسباب كثيرة جعلت موسم الأهلي سيء، لكن معدن اللاعبين يظهر وقت الشدائد والصعاب.

نجم البنك الاهلي : المنافسه شرسه علي لقب الدوري 

وأضاف لاعب البنك الأهلي الحالي: لاعبو الأهلي لاعبون كبار ولديهم خبرات مهمة لتجاوز أصعب المواقف، عندما يكون الفريق في موقف سيء يتعرض الجميع للانتقادات وهذا أمر طبيعي، خصوصًا اللاعبين الكبار، لكن هؤلاء يمتلكون خبرات كبيرة لتجاوز أي شيء، بعد أقل من شهرين نستعد لخوض منافسات كأس العالم ومنتخب مصر والنادي الأهلي يحتاجون كل هؤلاء النجوم لأنهم القوام الأساسي هنا وهناك، نتمنى أن يكون الجميع وقتها في قمة جاهزيته من أجل نسخة مختلفة من المونديال. 

وأردف لاعب الأهلي السابق: بن شرقي لاعب كبير جدًا وكواليتي عالي جدًا، أهدافه في الزمالك كانت أبلغ رد على الانتقادات التي وجهت له، الجميع يعرفه منذ أيامه في الزمالك وهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة للغاية ويقدم مستويات كبيرة.

واختتم محمود الجزار حديثه: الفوز في مباراة القمة يرفعك لسابع سما والهزيمة تفعل بك العكس تمامًا، بعد الانتصار على الزمالك أعتقد أن أمورًا كثيرة تغيرت في الأهلي فيما يخص ملف الراحلين، كرة القدم متغيرة دومًا وكل ساعة بحال.

