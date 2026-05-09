تحقيقات وملفات

بين 9 و15 مليون يورو.. صدام القيمة والانضباط بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

في كرة القدم الحديثة كثيراً ما تستخدم الأرقام كمرآة أولى لفهم قوة الفرق قبل المواجهات الكبرى فالقيمة التسويقية ومتوسط الأعمار وإجمالي العقود كلها مؤشرات تبدو على الورق قادرة على رسم ملامح الفائز قبل أن تلعب الكرة لكن حين يتعلق الأمر بالمباريات النهائية تحديداً تتراجع هذه الأرقام خطوة إلى الخلف لصالح عوامل أكثر قسوة وواقعية.. وهذا تحديداً ما ينطبق على نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية الذي يجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة حيث يظهر الفارق التسويقي بوضوح لصالح الزمالك دون أن يعني ذلك بأي شكل حسم الصراع قبل بدايته.

الزمالك.. قيمة سوقية تعكس مشروعاً أكبر 

وفقاً للأرقام السوقية يتفوق الزمالك بوضوح على منافسه الجزائري إذ تبلغ القيمة الإجمالية لقائمة الفريق نحو 15.28 مليون يورو بمتوسط يصل إلى 424 ألف يورو لكل لاعب وهذا الرقم لا يعكس فقط جودة الأسماء الموجودة بل أيضاً اتساع قاعدة الاختيارات داخل الفريق وقدرة النادي على الجمع بين عناصر الخبرة واللاعبين أصحاب القيمة المستقبلية.

ويبرز داخل هذه المنظومة اسم عبد الله السعيد باعتباره أحد أهم عناصر الخبرة في الكرة المصرية رغم أن قيمته التسويقية لا تتصدر القائمة وتأثيره داخل الملعب لا يقاس فقط بالأرقام بل بقدرته على إدارة إيقاع المباراة في اللحظات الصعبة وهو ما يمثل أحد أهم أسلحة الزمالك في النهائيات.

كما يظهر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا كأحد أبرز عناصر التفوق الفني حيث تصدر قائمة الأعلى قيمة داخل الفريقين معاً بقيمة تقترب من 1.8 مليون يورو ووجود لاعب بهذا المستوى يمنح الزمالك ميزة إضافية في الثلث الهجومي خاصة في المباريات التي تُحسم بتفصيلة فردية.

اتحاد العاصمة.. قيمة أقل لكن هوية أوضح

على الجانب الآخر يدخل اتحاد العاصمة المباراة بقيمة تسويقية إجمالية أقل تبلغ 9.03 مليون يورو بمتوسط 361 ألف يورو للاعب ورغم هذا الفارق الواضح فإن الفريق الجزائري لا يُقاس بنفس معيار القوة المالية بل بطريقة مختلفة تماماً تقوم على الانضباط والتنظيم.

اتحاد العاصمة ليس فريق نجوم بل فريق منظومة ولا يعتمد على لاعب يغير شكل المباراة بمفرده بل على مجموعة متجانسة تعمل وفق خطة واضحة يقودها المدرب السنغالي لامين ندياي المعروف بخبرته في إدارة المباريات الأفريقية الصعبة خصوصاً خارج الأرض.

ومن أبرز عناصر الفريق من حيث القيمة والتأثير الدفاعي يأتي المدافع أشرف عبادة الذي يمثل أحد أعمدة الفريق لكن حتى هذا التفوق الفردي يظل داخل إطار جماعي لا يعتمد على نجم واحد.

لماذا لا تحسم القيمة التسويقية النهائيات؟

رغم الفارق الذي يتجاوز 6 ملايين يورو لصالح الزمالك فإن التجربة الأفريقية تؤكد أن هذه الأرقام نادراً ما تكون حاسمة في النهائيات.

السبب بسيط لكنه جوهري وهو أن المباريات النهائية لا تُلعب بمنطق الموسم الطويل بل بمنطق اللحظة الواحدة.

في مثل هذه المواجهات تتحول المباراة إلى مجموعة تفاصيل صغيرة مثل كرة ثابتة قد تغيّر النتيجة و خطأ فردي قد يحدد الاتجاه و تركيز لحظي قد يصنع الفارق أو قرار تكتيكي قد يقلب المعادلة

وهنا تتراجع القيمة السوقية ويصعد ما يمكن تسميته بالقيمة الذهنية للفريق وهى القدرة على التحمل التعامل مع الضغط وعدم فقدان التركيز في اللحظات الحاسمة.

صدام مدرستين

المواجهة بين الزمالك واتحاد العاصمة لا تبدو مجرد صراع بين فريقين بل بين مدرستين مختلفتين في كرة القدم.

الزمالك يمثل نموذج العمق الفني حيث تنوع الخيارات وجودة الأسماء والقدرة على تغيير شكل المباراة عبر الحلول الفردية والجماعية.

في المقابل يمثل اتحاد العاصمة نموذج الانضباط الجماعي حيث لا مكان للاعتماد على لاعب واحد بل على تنفيذ صارم لخطة واضحة والاعتماد على التفاصيل التكتيكية.

وهذا التباين تحديداً هو ما يجعل النهائي مفتوحاً على كل الاحتمالات لأن كل فريق يمتلك سلاحاً مختلفاً تماماً عن الآخر.

التشكيل المتوقع 

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة القارية هذا الموسم.

مشوار الفريقين إلى النهائي

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة فريق أوتوهو الكونغولي في الدور نصف النهائي عقب الفوز بمجموع المباراتين ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية قارياً.

على الجانب الآخر تمكن اتحاد العاصمة الجزائري من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق أولمبيك آسفي المغربي ليضرب موعداً نارياً مع الزمالك في نهائي عربي خالص ينتظره عشاق الكرة الإفريقية.

ثنائي هجومي يقود الزمالك

واستقر معتمد جمال على الاعتماد على الثنائي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ في الخط الأمامي أملاً في استغلال السرعات والقدرات الهجومية للاعبين من أجل تهديد دفاع الفريق الجزائري مبكراً.

كما يراهن المدير الفني على خبرات عبدالله السعيد في وسط الملعب إلى جانب القوة الدفاعية التي يمثلها الثنائي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج حسام عبد المجيد محمود الونش محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبدالله السعيد أحمد فتوح مع مفاضلة بين ربيع ومحمد شحاتة للمشاركة الأساسية.

خط الهجوم: عدي الدباغ ناصر منسي شيكو بانزا.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة مميزة خارج ملعبه تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب وسط تطلعات جماهيره لاستعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي الأبيض

