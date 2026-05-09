معلش.. رد فعل مثير من محمد العدل على دعم جماهير الزمالك لـ حسام عبد المجيد

أشاد المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، برد فعل جماهير الزمالك تجاه حسام عبد المجيد، بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الأهلي، مؤكدًا أن جماهير الأهلي سبق وقدّمت الدعم نفسه لشريف إكرامي منذ سنوات.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك: "إن كنت ناسي أفكرك.. أيمن يونس يقول لم أشاهد جمهورًا في العالم يفعل ما فعله جمهور الزمالك في دعم حسام عبد المجيد بعد أخطائه في مباراة الأهلي، وعايز أقول لك يا كابتن جمهور الأهلي عمل الحكاية دي والدعم ده من 8 سنين مع شريف إكرامي".

وأضاف: "وتقريبًا الزمالك قال لحسام عبد المجيد نفس الهتاف: معلش معلش.. العب ما يهمكش، ناقص تقولوا خدوا 6 رايح خدوا 4 جاي.. إنتوا لما كنتوا رايحين كنا إحنا جايين".