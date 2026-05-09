الزمالك يصطدم باتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام فريق اتحاد العاصمة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة العربية والإفريقية بشغف كبير.

الزمالك يبحث عن خطوة جديدة نحو اللقب

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء الإياب، خاصة في ظل رغبة الفريق الأبيض في استعادة الألقاب القارية وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة فريق أوتوهو الكونغولي في الدور نصف النهائي، حيث تمكن من الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

اتحاد العاصمة يطمح لمواصلة التألق

على الجانب الآخر، يسعى فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى مواصلة نتائجه القوية خلال مشواره في البطولة، بعدما تمكن من التأهل إلى النهائي عقب الفوز على فريق أولمبيك آسفي المغربي بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين بالدور نصف النهائي.

ويأمل الفريق الجزائري في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة قبل مواجهة العودة المرتقبة في القاهرة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تقام في الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تذاع تحديدًا على قناة beIN Sports HD 2، بالإضافة إلى إذاعتها عبر القناة الجزائرية المفتوحة، لتتيح الفرصة أمام الجماهير العربية لمتابعة هذا النهائي المرتقب