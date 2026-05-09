محمد صلاح: الزمالك قادر على العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "اتحاد العاصمة يتميز بـ الكرات الثابتة، ومعتمد جمال قادر على إدارة مباراة اتحاد العاصمة بشكل مميز ويجب تقسيم مباراة اتحاد العاصمة للخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "أتمنى عدم مشاركة خوان بيزيرا حال عدم جاهزيته طبيا لتجهيزه لمباراة العودة والمباراة ستكون صعبة ولكن لاعبي الزمالك سيقدموا مباراة مميزة".

مشوار الزمالك

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.