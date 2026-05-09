من 75 لـ 2000 جنيه..الزمالك يخطر تذكرتي بأسعار تذاكر نهائي الكونفدرالية

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى شركة «تذكرتي» يتضمن الأسعار النهائية لتذاكر مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت 16 مايو على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لحضور المواجهة المرتقبة ودعم الفريق الأبيض في النهائي القاري.

زيادة ملحوظة في أسعار بعض الفئات

وشهدت أسعار التذاكر الجديدة زيادة واضحة في عدد من الفئات، خاصة المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى، وذلك مقارنة بالمباريات السابقة التي أقيمت خلال مشوار الفريق في البطولة هذا الموسم.

وجاءت أسعار التذاكر وفق الخطاب الرسمي المرسل من إدارة الزمالك إلى «تذكرتي» على النحو التالي:

• المقصورة الرئيسية: 2000 جنيه

• الدرجة الأولى: 750 جنيهًا

• الدرجة الثانية: 200 جنيه

• الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا

فيما حافظت تذاكر الدرجة الثالثة على سعرها السابق دون أي تعديل، في محاولة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من جماهير الزمالك لحضور اللقاء ودعم الفريق من المدرجات.

استعدادات مكثفة للنهائي القاري

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة للمواجهة النهائية، في ظل طموحات كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين للتتويج باللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير البيضاء، خاصة أن المباراة تقام على ملعب الفريق ووسط حضور جماهيري متوقع بأعداد كبيرة.

ومن المنتظر أن تطرح شركة «تذكرتي» التذاكر إلكترونيًا خلال الساعات المقبلة، مع تحديد آليات الحجز والحضور والإجراءات التنظيمية الخاصة بالدخول إلى استاد القاهرة يوم المباراة.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن موعد فتح باب الحجز، من أجل تأمين مقاعدها مبكرًا في النهائي المرتقب، الذي يمثل محطة مهمة للفريق في مشواره القاري هذا الموسم