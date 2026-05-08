رغم وفاة والده.. محمد شحاتة يشارك في مران الزمالك بناء على طلبه

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن سبب مشاركة اللاعب محمد شحاته في مران الزمالك، رغم وفاة والدة.

مران الزمالك

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد شحاته شارك في مران الزمالك بناء على طلبه من الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية".

وفاة والد محمد شحاته

توفي والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة، وذلك قبل أيام من مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

شقيق اللاعب يعلن وفاة والده

ونشر أحمد شحاتة، شقيق اللاعب محمد شحاتة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أبويا في ذمة الله نور عيني وقلبي في ذمة الله".

الزمالك يستعد لاتحاد العاصمة

يستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، غدا السبت 9 مايو، على ملعب 5 جويلية بالجزائر.