أمير هشام : محمد شحاتة جاهز لمواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة بعد جلسة معتمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد شحاتة لاعب وسط فريق الزمالك عقد جلسة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق، للتأكيد على دعمه نفسيًا ومساندته بعد وفاة والده وعدم تمكنه من حضور الجنازة والعزاء في القاهرة، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق الأبيض كان يرغب في معرفة موقف اللاعب من إمكانية المشاركة أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية أم خروجه من الحسابات الفنية.

دعم محمد شحاته

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: معتمد جمال أكد دعم الجهاز الفني له حال عدم رغبته في المشاركة، لكن شحاتة أكد جاهزيته التامة للمباراة، ورغبته في التواجد مع الزمالك أمام اتحاد العاصمة.

مشاركة محمد شحاته

وأضاف: نسبة مشاركة شحاتة كبيرة جدًا، وعائلة اللاعب تحدثت معه بالأمس وطالبته بمساعدة الزمالك، من أجل تحقيق الانتصار أمام اتحاد العاصمة.