كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفوق نادي الأهلي علي نادي الزمالك بالارقام في مباريات الديربي هذا الموسم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تفوق كاسح للأهلي على الزمالك في مباريات الدربي هذا الموسم بنتيجة ١٩-٢".

وكان قد اقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد حالة التراجع التي ظهر بها الفريق في عدد من مباريات الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، هم جراديشار ورضا سليم والمالي أليو ديانج وكامويش.

ويفاضل النادي الأهلي بين أكثر من لاعب أجنبي يجيد اللعب في وسط الملعب، مثل سيدريك جبو لاعب النجم الساحلي، ومحمد زوجرانا لاعب مولودية الجزائر، وماتا ماجاسا لاعب زد، فضلا عن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري.