الزمالك يرتدي القميص والشورت الأبيض في مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن زي القلعة البيضاء في مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يرتدي القميص والشورت الأبيض في مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية". 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حجز مقعده في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد مشوار مميز أظهر فيه خبرته القارية وشخصيته القوية، ليصل إلى النهائي الثالث في تاريخه ضمن المنافسة، ما يظهر عزمه على المنافسة على لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل بالألقاب القارية.

وسيكون الزمالك، المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مرتين، عامي 2019 و2024، على موعد مع مواجهة قوية أمام نادي اتحاد الجزائر في النهائي، حيث سيخوض مباراة الذهاب في الجزائر العاصمة، قبل أن يستقبل منافسه إيابًا في القاهرة، في سعيه لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه.

واستهل الزمالك مشواره في المنافسة، من الدور التمهيدي الثاني، حيث واجه نادي ديكيداها الصومالي، وحقق فوزا عريضا في لقاء الذهاب بنتيجة 6 / صفر، قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة الإياب بالفوز 1 / صفر، ليضمن تأهله بأريحية إلى دور المجموعات.

وأظهر الزمالك في دور المجموعات، مستوى ثابتا ضمن المجموعة الرابعة، حيث تربع على صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وتلقيه خسارة واحدة، في مجموعة ضمت منافسه المحلي النادي المصري، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وافتتح الزمالك المنافسة في دور المجموعات، بفوز مهم 1 / صفر على ضيفه زيسكو يونايتد، ثم عاد بتعادل ثمين 1 / 1  أمام مضيفه كايزر تشيفز، قبل أن يتعادل بدون أهداف أمام المصري البورسعيدي.

وحقق الزمالك في مرحلة الإياب ضمن دور المجموعات، انتصارا مهما 2 / 1 خارج الديار أمام المصري، ثم تلقى الخسارة صفر / 1 أمام مضيفه زيسكو يونايتد، قبل أن يختتم هذا الدور بانتصار مستحق على كايزر تشيفز بنتيجة 2 / 1.

والتقى الزمالك في دور الثمانية مع أوتوهو الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1 في العاصمة الكونغولية برازافيل، ثم حقق فوزا صعبا 2 / 1 في لقاء الإياب، ليحسم التأهل إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق.

واصطدم الزمالك في الدور قبل النهائي، بنادي شباب بلوزداد الجزائري، في ديربي شمال أفريقي مثير، حيث اقتنص فوزا ثمينا خارج أرضه بنتيجة 1 / صفر، قبل أن يفرض التعادل السلبي في مباراة الإياب، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية مع اتحاد الجزائر، في ديربي شمال أفريقي جديد، سيخرج المنتصر منه بلقب قاري مستحق.

